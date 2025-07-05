عاجل: لفتة إنسانية من كريستيانو رونالدو نحو عائلة ديوغو جوتا

شكرا لاهتمامكم بخبر لفتة إنسانية من كريستيانو رونالدو نحو عائلة ديوغو جوتا والان مع التفاصيل



قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي القيام بلفتة خاصة لدعم عائلة مواطنه الراحل ديوغو جوتا وأبنائه.

وتوفي ديوغو جوتا، 28 عاماً، بشكل مأساوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس إثر حادث سيارة تعرض له صحبة شقيقه أندريه في إسبانيا.

وكانت تقارير كشفت أن كريستيانو رونالدو قطع إجازته الصيفية في مايوركا بعد تلقيه خبر وفاة جوتا، وذلك لحضور جنازة اللاعب التي أقيمت السبت، لكنه لم يظهر فيها.

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وأضافت أن رونالدو كان من المقرر أن يستقل طائرة خاصة من أجل التواجد في جنازة جوتا زميله في منتخب البرتغال وتقديم كل الدعم لعائلة اللاعب سواء النفسي أو المادي، لكن لم يظهر له أثر في الجنازة.

وقرر كريستيانو رونالدو أن يدعم عائلة جوتا مالياً حتى يبلغ أبناءه الثلاثة سن 18 عاماً، علماً بأن الراحل لديه ولدان وطفلة عمرها عدة أشهر.

وفي سياق متصل، كانت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية قد أكدت تقديم ليفربول دعما ماليا كبيرا لعائلة البرتغالي الراحل والوقوف معا في هذه المحنة حتى المستقبل القريب.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن ليفربول سيدفع لعائلة اللاعب الراحل المتبقي من قيمة عقده مع الفريق بعد فاجعة الوفاة المفاجئة.

اللاعب الراحل كان متبقيا في عقده مع الريدز عامان، علماً بأنه انضم للفريق في صيف 2020 من مواطنه ولفرهامبتون واندررز حيث خاض 182 مباراة سجل فيها 65 هدفاً وصنع 26.

وحقق جوتا مع ليفربول لقباً للدوري الإنجليزي الممتاز ومثله لكأس الاتحاد وكأس الرابطة في مناسبتين ولقب للدرع الخيرية.

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