عاجل: ليس لاعبًا هذه المرة.. النصر يلاحق أحد عقول برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن وجود محادثات أولية بين النصر السعودي ورافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الرياضية، تمهيدًا لاحتمالية توليه منصب إداري رفيع في العالمي.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادرها أكدت وجود اهتمام واضح من جانب النصر، لكن لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وأشارت ماركا إلى أن هذه الخطوة، إن تمت، ستكون جزءًا من استراتيجية النصر لتعزيز هيكله الإداري بعناصر ذات خبرة أوروبية عالية.

تجدر الإشارة إلى أن يوستي يعد من الشخصيات البارزة داخل برشلونة، وقد شغل منصبًا إداريًا في عهد لابورتا خلال فترته الرئاسية الأولى، كما تربطه علاقات قوية ومشاريع سابقة مع رئيس النادي الحالي.