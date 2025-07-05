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عاجل: حالة جوب بسبب غيابه عن مواجهة جود بيلينغهام الليلة

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  • عاجل: حالة جوب بسبب غيابه عن مواجهة جود بيلينغهام الليلة 1/2
  • عاجل: حالة جوب بسبب غيابه عن مواجهة جود بيلينغهام الليلة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدّث سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، عن حالة جوب بيلينغهام، لاعب الفريق الشاب، الذي كان يأمل في المشاركة أمام ريال مدريد الليلة في كأس العالم للأندية.

جوب كان يتمنى خوض ربع النهائي ضد شقيقه، جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، لكن الحظ لم يحالفه، إذ سيغيب رسميًا بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وقال سيباستيان كيل عن ذلك: “كان جوب حزينًا للغاية، وكان لا بد من مواساته بعد مباراة مونتيري الماضية. لقد كانت قصة تمنينا جميعًا رؤيتها”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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