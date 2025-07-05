عاجل: بعد تصدرها للترند.. قصة مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تصدرها للترند.. قصة مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بمجرد نشر البوستر الدعائي، لمسرحية الملك لير بطولة النجم القدير يحيى الفخراني، بدأ إقبال الجمهور لحجز التذاكر عبر منافذ البيع الرسمية من خلال الحجز الإلكتروني، وذلك رغم أن الفخراني سبق له تجسيد شخصية الملك لير، مرتين قبل ذلك، فما هي قصة المسرحية الشهيرة.

قصة عن الحب والولاء

بقلم الإبداع، نسج ويليام شكسبير خطوط شخصياته بإتقان، ليسرد ملحمة إنسانية جسدت مفهوم الحب والولاء بأوجه مغايرة لما عهدناه، فتحكي القصة عن ملك بريطاني يدعى لير، كان له من البنات ثلاث، هن جونوريل وريجان والصغرى كورديليا، وعلى عكس الصغيرة كورديليا العزباء، فكانت كلتا الفتاتين الآخريتان متزوجتان.

ومع تقدم العمر واستشعار قرب النهاية، قرر الملك لير، أن يهب العرش لبناته، لعدم قدرته على إدارة شؤون المملكة والرعية، فقرر استدعائهن واختبارهن حتى يتوصل للأنسب منهن، حتى تحمل زمام الأمور وتتولى مهام المملكة.

من المؤتمر الصحفي للإعلان عن مسرحية الملك لير

في ميزان الحب

وفي ميزان الحب وضع الملك لير اختبارًا لفتياته الثلاث، فطلب من كل واحدة منهن أن تعبر عن مقدار حبها لها، ومن يرى أن حبها تفيض عن الأخريات فلها عرش المملكة.

وهكذا توجه للكبرى جونوريل، والتي كانت تتسم بقدر كبير من الدهاء والذكاء، لبقة اللسان وتجيد تنميق العبارات الخلابة، لترد على سؤاله بقولها:” أحبك جدًا حتى أنك أغلى ما أملك في دنياي، فأنتَ النظر لعيني والنبض لقلبي، بل أنا حبي الذي لا يوصف بالكلمات”.

أما عن الابنى الوسطى ريجان فاتبعت نهج شقيقتها الكبرى، وغمرت الملك لير بعبارات تفيض بالحب والحنان والعبارات الرنانة التي صبى بها فؤاده، وهنا أتى دور الابنة الصغرى كورديليا.

حب لا يعبر عنه بالكلمات

فلما فكرت كورديليا في إجابة لسؤال أباها، لم تجد إجابة تفي ما تشعر به تجاهه، فأخبرته أنها تحبه حبًا جمًا لكنها لا تملك أن تعبر عنه بالكلمات، ولا تحسن انتقاء الألفاظ الوافية لذلك.

ليطلب منها الملك لير أن تعود مرة أخرى وتنتقي كلمات تتناسب مع مقامه، لتعاود كورديليا الكرة وتقول ما قالته قبلًا، وهنا اتخذ الملك لير قراره الأخير، فحرم ابنته الصغرى من ممتلكاته، وقسم ملكه مناصفة مع ابنتيه الكبرى والصغرى، وتنازل عن جل سلطاته الملكية، بينما بقي اللقب الملكي الذي امتلكه على حاله، مع شرط أن يتنقل بين قصري ابنتيه بالتناوب شهريًا، رفقة عدد من فرسانه.

حزن يصب على المملكة بسبب الأميرة الصغرى

وعلى النقيض من فرحة الأختين الكبرى والوسطى، تحولت حياة الأخت الصغرى للحزن الشديد، وشعر الناس في محيط القصر بالسخط على قرار الملك، لعلمهم بمدى حب كورديليا للملك وولائها له، وفي خلال تلك الفترة تقدم ملك فرنسا للزواج من كورديليا لتوافق وتصبح هي الملكة، وهنا بدأت الحقيقة تتجلى أمام أعين الملك لير، ليرى زيف مشاعر ابنته الكبرى التي كرهت إقامته معها وأهملت وجوده، ليلجأ لابنته الوسطى التي غضت الطرف عنه هي الأخرى وتجاهلته.

الوصول لمعنى الحب والولاء الحقيقي

وصلت حالة الملك المزرية لكورديليا في فرنسا، لتذهب مسرعة لأبيها وتكتنفه بعطفها وحبها ورعايتها، وهنا توصل الملك للحقيقة التي جهلها بضيق أفقه.

أما عن الاميرتين فسممت إحداهما أختها بسبب خلافات بينهما، وأعدمت لقاء ذلك فيما بعد عقابًا لها.

أبطال مسرحية الملك لير ليحيى الفخراني

يشارك في مسرحية الملك لير رفقة النجم يحيى الفخراني باقة من ألمع النجوم، من أبرزهم:

الفنان طارق الدسوقي، الفنان عادل خلف، الفنان تامر الكاشف، الفنانة ريم عبد الحليم، الفنان طارق شرف، الفنان محمد العزايزي، والفنان محمد حسن، ويتولى إخراج العرض المخرج شادي سرور، من إنتاج فرقة المسرح القومي، والذي يُعرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة بدءًا من الثلاثاء ٨ يوليو، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن أنشطة قطاع المسرح بقيادة المخرج خالد جلال.