عاجل: لم يفهم بالمر.. إستيفاو انضم لتشيلسي دون لغة إنجليزية

شكرا لاهتمامكم بخبر لم يفهم بالمر.. إستيفاو انضم لتشيلسي دون لغة إنجليزية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف كول بالمر، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تفاصيل حواره مع إستيفاو ويليان نجم بالميراس البرازيلي، عقب لقاء الفريقين فجر السبت في مونديال الأندية.

وحجز تشيلسي ثاني بطاقات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 السبت، بالفوز 2-1 على بالميراس، ليواجه خصما برازيليا آخر هو فلومينينسي يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل إستيفاو ويليان هدف بالميراس الوحيد “ق 53″، علماً بأنه سينضم إلى صفوف تشيلسي في صيف العام الحالي، حيث واجه زملاء المستقبل بأداء رائع وسجل هدفاً مذهلاً أعاد به الفريق اللاتيني للقاء قبل أن يخسر في النهاية.

وقال كول بالمر إنه ذهب للحديث مع إستيفاو بعد المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، موضحا: “قلتُ له إننا نتطلع لرؤيتك، لكنه لم يفهم ما قلته!”.

ويشير تعليق بالمر إلى حقيقة أن إستيفاو، صاحب الـ18 ربيعاً، لا يفهم اللغة الإنجليزية وهي مسألة قد تسبب له أزمة في مستهل رحلته مع فريق جنوب لندن.

وأكمل بالمر: “نعم، إنه لاعب من الطراز الرفيع. من الواضح أنه صغير السن أيضًا. ومن ثم فإنه عندما يأتي إلى إنجلترا، يجب منحه الوقت للتكيف مع الثقافة واللغة.”.

واختتم: “لا يزال في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره، لكن يمكنك أن ترى موهبته المذهلة، ونحن نتطلع لها”.

يذكر أن صفقة انتقال إستيفاو إلى تشيلسي كلفت إدارة جنوب لندن 34 مليون يورو إلى جانب 23 مليونا أخرى مرتبطة بالنتائج والأداء.

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