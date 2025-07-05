عاجل: أوبك+ تقرر رفع إنتاج النفط لإضافة 548 ألف برميل يوميا في أغسطس

شكرا لاهتمامكم بخبر أوبك+ تقرر رفع إنتاج النفط لإضافة 548 ألف برميل يوميا في أغسطس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مجموعة أوبك+ عن اعتزامها زيادة إنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عقب اجتماع في فيينا للمجموعة التي تضم الإمارات والسعودية وروسيا و5 أعضاء رئيسيين آخرين.

وتتفوق الزيادة على توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا فقط، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.

اتجاه مغاير



وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق.

لكنها سلكت اتجاها مغايرا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

ومن المقرر أن تأتي الزيادات من 8 دول أعضاء في أوبك+ هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعمان والعراق وكازاخستان والجزائر.

وبدأت الدول الثماني إلغاء أحدث شريحة لخفض الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا منذ أبريل/ نيسان.

وتمثل الزيادات في أغسطس/ آب قفزة من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يوميا وافقت عليها لشهور مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز و138 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

التوقعات الاقتصادية



وأشارت أوبك+ إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة ومتانة أساسيات السوق، ومنها انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط.

وجاء تسريع الوتيرة بعد ضخ بعض أعضاء أوبك+، مثل كازاخستان والعراق، كميات نفط تجاوزت حصصهم المقررة مما أثار غضب الأعضاء الآخرين الملتزمين بالتخفيضات.

وعاد إنتاج كازاخستان إلى النمو الشهر الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

توسيع الحصة السوقية



وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق على خلفية زيادة الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة.

ومع زيادات أغسطس آب تكون أوبك+ قد ضخت 1.918 مليون برميل يوميا منذ أبريل/ نيسان، مما يبقي 280 ألف برميل يوميا فقط من الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا. وعلاوة على ذلك سمحت أوبك+ للإمارات بزيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

ولا تزال أوبك+ تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس/ آب.

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