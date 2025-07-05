عاجل: اتفرج عيان يروي تفاصيل جديدة عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج عيان يروي تفاصيل جديدة عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الطريق الإقليمي اتجاه منطقة الخطاطبة بالمنوفية، حادث تصادم مروع بين سيارتين (ميكروباصين) وصل عدد ضحاياه، إلى 9 أشخاص فيما أصيب 11 آخرين.

حادث تصادم ميكروباصين

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن ورجال المرور لتنظيم الحركة والوقوف على ملابسات الحادث.

طريق مبيشبعش دم

وقال ناصر الزيات، أحد شهود العيان في تصريح لـ”تليجراف مصر”:”الطريق دا مبيشبعش إهدار أرواح؛ أنا من كام يوم رايح شغلي شفت حادثة أبشع من دي عليه، نفسي السواقين يخلوا بالهم، ويبطلوا سرعة زائدة، ياريت يفهموا أن معاهم أرواح”.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لإحدى السيارتين، مما أدى إلى اصطدام مباشر، وجارٍ متابعة حصر أعداد الضحايا والمصابين.

كما دفعت مديرية الصحة في المحافظة، بفرق الطوارئ الطبية وأطقم الإنقاذ، وسط حالة استنفار قصوى في مستشفيات شبين الكوم، وأشمون، لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، فيما تم التحفظ على السائقين المتسببين في الحادث للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وفي وقت سابق، وقع حادث بطريق العين السخنة أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات ملاكي ورابعة نقل ثقيل.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث على أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى القرى والفنادق السياحية بالمنطقة، والتي تشهد كثافة مرورية خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع “الويك إند”.

وقد أسفر التصادم عن رحيل قائد إحدى السيارات الملاكي في موقع الحادث، بينما أُصيب أربعة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتلقى الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بلاغًا بوقوع الحادث، فأصدر توجيهاته الفورية بإرسال سيارتي إسعاف من أقرب نقطة تمركز على الطريق.

نقل المصابين والتحقيقات

وقدمت فرق الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

كما انتقلت قوات الأمن وفرق المرور إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور إجراءات التحقيق الأولي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.