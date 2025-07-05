عاجل: قبل الموسم الجديد.. 4 صفقات تلهب الميركاتو الصيفي في تونس

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل الموسم الجديد.. 4 صفقات تلهب الميركاتو الصيفي في تونس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الميركاتو الصيفي التونسي حركية كبيرة في الأيام الأخيرة، في ظل سعي عدة فرق لتقوية صفوفها تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

ويعود الدوري التونسي للحياة يوم 9 أغسطس/آب المقبل، على أن يفتتح الموسم الكروي قبلها بأسبوع من خلال مباراة السوبر المحلي بين الترجي والفائز من المواجهة بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 4 صفقات تلهب فترة الانتقالات الصيفية في تونس.

رامي كعيب

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عاما على رأس قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم النادي الإفريقي خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق لنجم إلفسبورغ السويدي أن مثل منتخبات السويد للشباب، قبل أن يقوم عام 2022 بتغيير جنسيته الكروية إلى تونسية.

وخاض الأخير 6 مباريات خلال النسخة الحالية من الدوري السويدي لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية.

محمد الضاوي كريستو



وافق النادي الأهلي المصري على إعارة نجمه التونسي لنادي النجم الساحلي مع أفضلية الشراء بمبلغ لم يتم تحديده بعد.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تمكين اللاعب من المشاركة في المباريات بانتظام، وذلك على أمل استعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية.

ولعب الأخير مع الصفاقسي خلال الموسم الماضي، غير أنه لم يظهر بشكل جيد مما دفع بنادي الجنوب لعدم تفعيل بند الشراء في عقده.

أوغستين منصور



لاعب الوسط الفلسطيني دخل اهتمامات الترجي الذي يسعى للقيام بتعاقدات قوية تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ24 عاما أيضا على رادار الأهلي والزمالك، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية مصرية.

وينشط اللاعب المولود في الأرجنتين مع نادي غواراني الباراغواياني، وتبلغ قيمته السوقية 1.2 مليون يورو في بورصة ترانسفير ماركت.

ترافيس موتيابا



الجناح الأوغندي توصل لاتفاق مبدئي مع النادي الصفاقسي من أجل حمل قميصه انطلاقا من الموسم المقبل.

ونشط موتيابا الموسم الماضي مع جيروندان بوردو الفرنسي، كما سبق له أن حمل أزياء كل من فيبرز وفيلا الأوغنديين بجانب الزمالك المصري.

ويملك الأخير في سجله 21 مباراة مع منتخب أوغندا سجل خلالها هدفين، تباعا أمام الجزائر وأوغندا.

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