عاجل: لاعب ريال مدريد الذي تحول مع تشابي بعد رحيل أنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد رحيل كارلو أنشيلوتي وتولي تشابي ألونسو قيادة ريال مدريد، برز اسم فران غارسيا كلاعب فرض نفسه بقوة، مستفيدًا من غياب فيرلان ميندي ليحوّل ما كان يبدو فرصة مؤقتة إلى مركز دائم في التشكيلة الأساسية.

ووفقًا لصحيفة آس، فإن فران لم يتحوّل بين ليلة وضحاها إلى مارسيلو جديد، لكنه نجح في التكيّف السريع مع بيئة أكثر تطلبًا وهامش أقل للخطأ.

اللاعب بدأ جميع المباريات في كأس العالم للأندية تحت قيادة ألونسو، وقدم مستويات مميزة في خطة 3-4-2-1، ما جعله خيارًا موثوقًا في الجهة اليسرى.

في عهد أنشيلوتي، كان فران يؤدي دور الظهير الدفاعي المحافظ، يقتصر نشاطه على تغطية منطقته والمساندة عند الحاجة.

لكن مع تشابي، تغيرت أدواره تمامًا: أصبح أكثر هجومًا، سريعًا في التحرك، ومتفاعلًا بذكاء مع الكرة.

رغم وجود بعض الثغرات عند العودة للدفاع – وهو أمر مفهوم نظرًا لطبيعته الدفاعية السابقة – إلا أن التزامه الذهني والبدني كان محل إشادة من الجميع.

وأكدت “آس” أن فران لم يُحدث ثورة فنية في الفريق، لكنه فعل ما هو أهم: استحق مكانه بجدارة في مشروع يُعاد بناؤه بقيادة ألونسو.