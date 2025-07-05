عاجل: اختبارات القدرات للكليات 2025.. رابط مباشر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال مكتب التنسيق، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات قدرات، وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات 2025

وأتاحت وزارة التعليم العالي، الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2025 إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، إلى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

كليات تشترط اختبارات القدرات

وكشفت وزارة التعليم العالي، قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، على النحو التالي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

موقع التنسيق الإلكتروني

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط (هنــــا).

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (هنــــا)، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية – هندسية – أدبية”)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

يجوز للطالب تأجيل الاختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.

أماكن أداء اختبارات القدرات

أولاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

1-(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات على النحو التالي:

(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك.

(الإسكندرية – البحيرة – مطروح) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية.

(بني سويف – المنيا – كلية الفنون الجميلة) (فنون) جامعة المنيا.

(قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر)، كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

(أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج)، الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

(الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية)، كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة.

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة)

تؤدي الاختبارات على النحو التالي:

(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم)، كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان.

(الإسكندرية – البحيرة – مطروح) كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية.

(المنيا – بنى سويف)، كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا.

(أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر)، الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط.

(الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية)، كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة.

ثانيًا: اختبارات كليات الفنون التطبيقة

تؤدي اختباراتها على النحو التالي:

(القاهرة – الجيزة) كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

(المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية)، كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

(الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء)، كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

(بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان)، كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

(الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسكندرية – مطروح)، كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

ثالثًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

رابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

(الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم – الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء)، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

خامسًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا

(بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان)، كلية التربية الفنية بالمنيا.

سادسًا: اختبارات كليات علوم الرياضة

وتؤدى الاختبارات كالآتي:

القاهرة – الجيزة (بنين)، كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم.

القاهرة – الجيزة (بنات)، كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة.

القليوبية (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة ببنها.

(الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) “بنين”، كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير.

(الإسكندرية – مطروح – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) “بنات”)، كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين)، كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح.

المنيا (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالمنيا.

أسيوط (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بأسيوط.

الوادي الجديد (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد.

قنا – البحر الأحمر – الأقصر (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بقنا.

سوهاج (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بأسوان.

الغربية (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة طنطا.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف – الشهداء (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بمدينة السادات.

المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بشبين الكوم.

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالزقازيق

دمياط (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بدمياط.

بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة ببورسعيد.

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية.

السويس – جنوب سيناء (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالسويس.

كفر الشيخ (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ.

بني سويف ( بنين – بنات )، كلية علوم الرياضة ببني سويف.

الفيوم (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالفيوم.

الدقهلية: مركزا “المطرية – المنزلة” (بنين – بنات)، كلية علوم الرياضة بالمنصورة.

شمال سيناء (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالعريش.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات القدرات

وفيما يخص الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات القدرات فتأتي على النحو التالي: