عاجل: بعد هروب عبدالله وزان.. أياكس يثأر من مواهبه المغربية

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد هروب عبدالله وزان.. أياكس يثأر من مواهبه المغربية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر نادي أياكس أمستردام الهولندي الاستغناء عن بعض مواهبه المغربية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انتقال لاعب الوسط الواعد عبدالله وزان لنادي ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

وبعد عملية تقييم استندت لتقارير المدربين، قرر عملاق كرة القدم الهولندية طرد 3 مواهب مغربية لأسباب فنية.

زكريا وزان



شقيق عبدالله خرج من حسابات أياكس بسبب عدم اقتناع مدربيه بقدرته على إثبات وجوده مع الفريق الأول في المستقبل القريب.

وشارك “وزان الكبير” في 10 مباريات مع فريق تحت 19 عاما خلال الموسم الماضي سجل خلالها هدفا وحيدا.

وسينضم الأخير للفريق الثالث لريال مدريد، وذلك على أمل إثبات وجوده ودخول حسابات الفريق الرديف مستقبلا.

ياسر العيساتي



انتهت مغامرة الظهير الأيسر صاحب الـ18 عاما مع أياكس أمستردام بعد 6 أعوام من الانضمام لمدرسة شبانه.

واكتفى الأخير بلعب 9 مباريات خلال الموسم الماضي لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية.

وسبق لعيساتي أن مثل منتخب هولندا تحت 16 عاما، قبل أن يظهر عام 2023 مع منتخب المغرب للناشئين.

أمين بوشواري



الظهير الأيسر صاحب الـ16 عاما يغادر أياكس أمستردام بعد 8 أعوام من انضمامه لمدرسة شبان النادي.

وشارك الأخير في 17 مباراة مع فريق الناشئين خلال الموسم الماضي سجل فيها هدفا وحيدا.

ويملك بوشواري في سجله مباراة وحيدة مع منتخب المغرب تحت 16 عاما لم يترك فيها أي بصمة تهديفية.

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