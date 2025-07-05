عاجل: الخسارة أمام فلومينينسي تحرم الهلال من مكسب مالي كبير

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ حصل نادي الهلال على أكبر مكافأة مالية لأي فريق عربي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بإجمالي بلغ 34 مليون دولار.

في الوقت نفسه، حرم نادي فلومينينسي البرازيلي الزعيم من الحصول على مبلغ مالي بقيمة (21 مليون دولار)، كان سيحصدها حال تأهل النادي العاصمي إلى الدور نصف النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال سيحاول في الميركاتو الصيفي تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة قوية، وذلك لضمان المنافسة بقوة خلال الموسم القادم، وبالتحديد في دوري أبطال آسيا والتي ستأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029، إن فاز باللقب.