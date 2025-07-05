أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة الشيخ علي جليدان

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة الشيخ علي جليدان
قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ علي حميد جليدان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية .
وكان في استقبال الأمين العام لدى زيارته عضو اللجنة العامة جليدان محمود جليدان.
وخلال الزيارة اطمأن الأمين العام على صحة الشيخ علي حميد جليدان، ناقلاً إليه تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.
من جانبه عبر الشيخ علي حميد جليدان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر الأخ صادق امين ابوراس والأمين العام غازي أحمد علي وقيادات وأعضاء المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد عليهم الاهتمام بقيادات وكوادر المؤتمر.
رافق الأمين العام في زيارته خالد الديني عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وطارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية، وخالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة بالمؤتمر الشعبي العام.
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