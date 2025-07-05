عاجل: 6 وفيات في حادث مروع جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وتحديدًا في الاتجاه المؤدي إلى منطقة الخطابة، صباح اليوم، حادث مروع بين سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن وقوع 6 ضحايا و4 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى.

حادث تصادم بين ميكروباصين

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن ورجال المرور لتنظيم الحركة والوقوف على ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لإحدى السيارتين، مما أدى إلى اصطدام مباشر وعنيف أوقع خسائر بشرية كبيرة، وجارٍ حصر أعداد الضحايا والمصابين.

كما دفعت مديرية الصحة في المحافظة، بفرق الطوارئ الطبية وأطقم الإنقاذ، وسط حالة استنفار قصوى في مستشفيات شبين الكوم، وأشمون، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها إخطارًا بالحادث، فيما تم التحفظ على السائقين المتسببين في الحادث للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وفي وقت سابق، وقع حادث بطريق العين السخنة أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، إثر حادث بين ثلاث سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث على أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى القرى والفنادق السياحية بالمنطقة، والتي تشهد كثافة مرورية خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع “الويك إند”.

وقد أسفر التصادم عن وفاة قائد إحدى السيارات الملاكي في موقع الحادث، بينما أُصيب أربعة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتلقى الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بلاغًا بوقوع الحادث، فأصدر توجيهاته الفورية بإرسال سيارتي إسعاف من أقرب نقطة تمركز على الطريق.

نقل المصابين والتحقيقات

قدمت فرق الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

كما انتقلت قوات الأمن وفرق المرور إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور إجراءات التحقيق الأولي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.