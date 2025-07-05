عاجل: بخطة صارمة.. رياض محرز يتدارك أخطاء الماضي

شكرا لاهتمامكم بخبر بخطة صارمة.. رياض محرز يتدارك أخطاء الماضي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل النجم الجزائري رياض محرز التمتع بعطلته الصيفية مع عائلية قبل الانتظام في تدريبات فريقه الأهلي السعودي استعدادا للموسم الجديد.

وسيواصل قائد “محاربي الصحراء” مغامرته مع “الراقي”، خاصة أن عقده معه يتواصل حتى عام 2027.

وتنتظر “حروز” رهانات كبيرة في الموسم المقبل من بينها تجديد العهد مع لقب الدوري المحلي، بجانب الحفاظ على لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

جدية كبيرة



أظهر النجم المخضرم جدية كبيرة في فترة عطلته الصيفية، وذلك بهدف الحفاظ على أفضل مستوياته البدنية قبل استئناف تحضيرات الموسم الجديد.

ونشر محرز عدة فيديوهات على حسابه الرسمي على شبكة إنستغرام يظهر فيها وهو بصدد القيام بتمارين بدنية قوية.

ومن خلال هذه الخطوة، يسعى الأخير لتدارك أخطاء الماضي عندما لم يتحل بالجدية اللازمة في فترة التحضيرات الصيفية، مما أثر على مستواه في فترة بداية الموسم الماضي.

وهاجمت جماهيره الفريق السعودي محرز بشكل لاذع العام الماضي بسبب معاناته المتواصلة من مشكلة الوزن الزائد.

ماذا قدم رياض محرز مع الأهلي السعودي؟



انضم النجم الجزائري لعملاق كرة القدم السعودية عام 2023 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وشارك الأخير في 78 مباراة ضمن مختلف المسابقات سجل خلالها 29 هدفا وأهدى 35 تمريرة حاسمة.

وتألق بشكل خاص في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله 9 أهداف وصناعته 8 أخرى في 13 مباراة خاضها في المسابقة.

وتراجعت قيمته السوقية لـ8 ملايين يورو في بورصة “ترانسفير ماركت” بعد أن كانت تبلغ 60 مليون يورو عام 2018.

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