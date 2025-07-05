عاجل: جوهرة جزائرية جديدة في ليون.. من هو خالص مراح؟

شكرا لاهتمامكم بخبر جوهرة جزائرية جديدة في ليون.. من هو خالص مراح؟ والان مع التفاصيل



قرر نادي ليون الفرنسي تصعيد الموهبة الجزائرية خالص مراح للفريق الأول تمهيدا للاستعانة بخدماته خلال الموسم الجديد.

ويبدأ بطل فرنسا في 7 مناسبات تحضيراته للموسم الجديد انطلاقا من يوم الإثنين المقبل 7 يوليو/تموز الحالي.

وسبق لمدرسة شبان الفريق أن أسهمت في بروز عدة أسماء جزائرية أو من أصول جزائرية على غرار حسام عوار وإسحاق بلفوضيل وكريم بنزيما ونبيل فقير.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 4 معلومات ينبغي معرفتها عن خالص مراح.

من الهواة إلى ليون



بدأ اللاعب صاحب الـ18 عاما مسيرته الكروية من بوابة نادي مايزيي الناشط ضمن دوري الهواة، قبل أن ينضم لمدرسة شبان ليون عام 2016.

وخاض مراح 21 مباراة خلال الموسم الماضي ضمن مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.

جوكر الوسط



يمتاز مراح بقدرته على اللعب في جميع مراكز خط وسط الميدان، ولو أنه يفضل التعويل عليه في مركز المحور المدافع.

ورغم صغر سنه، فقد خطف الأخير الأضواء بفضل قدرته على القيام بأدوار تكتيكية في خط وسط الميدان.

عقد احترافي



المستويات القوية التي قدمها مراح مع فرق الفئات السنية لأولمبيك ليون دفعت بإدارة النادي لتوقيع أول عقد احترافي معه.

وقام اللاعب الواعد في بداية العام الحالي بتوقيع عقد احترافي يمتد حتى عام 2027.

دولي سابق مع منتخب فرنسا تحت 16 عاما



خاض خالص مراح مباراتين مع منتخب فرنسا للناشئين، تحديدا خلال المواجهتين الوديتين أمام لوكسمبورغ اللتين دارتا عام 2023.

وبإمكان الأخير تغيير جنسيته الكروية إلى جزائرية، طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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