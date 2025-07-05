عاجل: خبيرة تغذية: صيام عاشوراء يحسّن المزاج ويحمي من أمراض القلب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت أخصائية التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة حلوان إسراء صبحي، أن يوم عاشوراء، الذي يوافق العاشر من شهر محرم (السبت 5 يوليو 2025)، لا تقتصر أهميته على أبعاده الدينية فحسب، بل يحمل في طياته فوائد صحية عديدة تجعل منه فرصة ذهبية لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

وقالت صبحي، لـ”تليجراف مصر”، إن الامتناع عن تناول الطعام والشراب لساعات محددة يترك تأثيرات بيولوجية إيجابية على الجسم تتجاوز الشعور المؤقت بالجوع.

تنظيم السكر وتحفيز حرق الدهون

وأوضحت، أن من أبرز فوائد صيام يوم عاشوراء تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما يُسهم الصيام في تحفيز الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، وهو ما يساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية.

راحة للجهاز الهضمي وخفض للكوليسترول

ولفتت أخصائية التغذية، إلى أن الجهاز الهضمي يستفيد بشكل مباشر من ساعات الصيام، حيث يمنح المعدة والأمعاء فرصة للراحة، مما يقلل من الانتفاخ والغازات، كما يُسهم في خفض الكوليسترول الضار، والوقاية من أمراض القلب والشرايين، فضلًا عن المساعدة في تقليل ضغط الدم.

تنشيط “الالتهام الذاتي

واعتبرت صبحي، أن من أهم فوائد الصيام تفعيل آلية طبيعية تعرف بـ”الالتهام الذاتي” (Autophagy)، وهي عملية حيوية يتخلص فيها الجسم من الخلايا التالفة ويُعيد تدوير مكوناتها، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويُبطئ من وتيرة الشيخوخة.

وأشارت صبحي، إلى أن الصيام يساعد على إفراز هرمونات تحفز النشاط العقلي، وتحسن التركيز والمزاج العام، مما يفسر شعور كثيرين بالصفاء الذهني خلال أوقاته.

ورغم تعدد الفوائد، شددت صبحي، على ضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة لمرضى السكري، وارتفاع الضغط، والحوامل، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة.

وأوصت بضرورة شرب كميات كافية من المياه بعد الإفطار لتجنب الإصابة بالجفاف أو الشعور بالإرهاق.