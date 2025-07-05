عاجل: من سجل أهداف الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

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شكرا لاهتمامكم بخبر من سجل أهداف الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى نادي الهلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 برصيد 8 أهداف، سجلها عدد من لاعبيه خلال مشوار الفريق في البطولة.
وتصدر القائمة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بـ 4 أهداف، بينما توزعت الأهداف الأربعة الأخرى بين لاعبين من مختلف المراكز.
فيما يلي قائمة هدافي الهلال في البطولة:
ماركوس ليوناردو: 4 أهداف
سالم الدوسري: هدف
روبن نيفيز: هدف
مالكوم فيليبي: هدف
خاليدو كوليبالي: هدف