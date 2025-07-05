عاجل: من سجل أهداف الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى نادي الهلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 برصيد 8 أهداف، سجلها عدد من لاعبيه خلال مشوار الفريق في البطولة.

وتصدر القائمة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بـ 4 أهداف، بينما توزعت الأهداف الأربعة الأخرى بين لاعبين من مختلف المراكز.

فيما يلي قائمة هدافي الهلال في البطولة:

ماركوس ليوناردو: 4 أهداف

سالم الدوسري: هدف

روبن نيفيز: هدف

مالكوم فيليبي: هدف

خاليدو كوليبالي: هدف