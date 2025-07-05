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عاجل: من سجل أهداف الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

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  • عاجل: من سجل أهداف الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى نادي الهلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 برصيد 8 أهداف، سجلها عدد من لاعبيه خلال مشوار الفريق في البطولة.

وتصدر القائمة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بـ 4 أهداف، بينما توزعت الأهداف الأربعة الأخرى بين لاعبين من مختلف المراكز.

فيما يلي قائمة هدافي الهلال في البطولة:

ماركوس ليوناردو: 4 أهداف

سالم الدوسري: هدف

روبن نيفيز: هدف

مالكوم فيليبي: هدف

خاليدو كوليبالي: هدف

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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