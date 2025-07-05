عاجل: جنازة ديوغو جوتا.. كرة القدم تودع فقيدها

شكرا لاهتمامكم بخبر جنازة ديوغو جوتا.. كرة القدم تودع فقيدها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تقام السبت جنازة ديوغو جوتا، نجم منتخب البرتغال وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي وافته المنية الخميس في حداث أليم.

وفقد ديوغو جوتا، 28 عاماً، حياته في الساعات الأولى من صباح الخميس في حادث سير بصحبة شقيقه أندريه وذلك في إسبانيا، بعد تحطم سيارتهما واشتعال النيران فيها.

وتسببت وفاة ديوغو جوتا في ألم وحزن في الوسط الكروي الإنجليزي والعالمي وظهرت الدموع على أعين زملائه في فرق تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي خلال منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت مساء الجمعة وفجر السبت.

وتجمعت أساطير كرة القدم العالمية وأفراد من عائلة الراحل، حيث قيل إن الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وزميل جوتا في منتخب البرتغال قطع إجازته في مايوركا من أجل حضور الجنازة وتقديم الدعم لعائلته.

ومن جانبه، حضر روبين نيفيز لاعب الهلال السعودي الجنازة بعد ساعات قليلة من خوضه لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد فلومينينيسي البرازيلي والذي خسره فريقه 1-2.

وفي الإطار ذاته تواجد نجوم ليفربول وعلى رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون حاملين أرقام 20 و30 الخاصة بالشقيقين الراحلين ديوغو وأندريه.

وضمن الحضور ظهر جو غوميز والمدرب الهولندي للريدز أرني سلوت والأرجنتيني لاعب الوسط وزميل الراحل أليكسيس ماك أليستر والأوروغواياني داروين نونيز.

بث مباشر: جنازة ديوغو غوتا