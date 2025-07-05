عاجل: برشلونة يستعد بقوة للرد على صفعة نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قال الصحفي ميغيل أنخيل لوبيز إن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع لويس دياز، لاعب ليفربول، وماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، معًا هذا الصيف، وذلك بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.

كلا اللاعبين متحمسان لارتداء قميص البارسا هذا الصيف، وهو ما قد يُساعد الفريق الكتالوني على ضمّهما.

حاليًا، يُظهر برشلونة احترامه لليفربول بسبب حالة الحداد على اللاعب ديوغو جوتا، الذي توفي إثر حادث مأساوي، وينتظر حتى يكون “الريدز” مستعدًا للتفاوض.

أما راشفورد، فيُخطط النادي لضمه على سبيل الإعارة، خاصة وأن اللاعب مستعد لتخفيض راتبه من أجل ارتداء قميص برشلونة هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات مانشستر يونايتد.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن ملف تعزيز مركز الجناح الأيسر، حيث يستعد برشلونة بقوة للرد على فشله في التوقيع مع نيكو ويليامز، الذي جدد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى الفريق الكتالوني.