عاجل: راشفورد خارج حسابات برشلونة – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة الآس أن نادي برشلونة لا يضع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، ضمن أولوياته لدعم خط الهجوم هذا الصيف، على الرغم من العرض الذي قدمه وكيل أعمال اللاعب واستعداد راشفورد لتخفيض راتبه من أجل تسهيل الصفقة.

وبحسب المصادر، فإن إدارة برشلونة ترى أن الملف الهجومي يجب أن يُدار بأقصى دقة في ظل الوضع المالي الحساس، وتعتبر أن التعاقد مع راشفورد لا يتماشى مع المعايير الفنية أو الاقتصادية الموضوعة.

وفي المقابل، لا يزال النادي الكتالوني يعتبر لويس دياز، جناح ليفربول، هو الهدف الأول لتعزيز الجبهة الهجومية، رغم إدراكه لصعوبة التفاوض مع “الريدز”.