عاجل: الخليفي يعلنها: “إذا لم يفز ديمبيلي بالكرة الذهبية، فهناك مشكلة!”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بعد الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن موسم ناديه الحالي قد يكون الأفضل في تاريخه.

الخليفي لم يتردد في الإشادة الكبيرة بنجم الفريق عثمان ديمبيلي، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال الخليفي : “إذا لم يفز ديمبيلي بالكرة الذهبية، فهناك مشكلة. لقد قدّم كل شيء هذا الموسم.”

الدولي الفرنسي يمتلك أرقامًا مميزة، حيث سجل 33 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.