عاجل: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات “الشيوخ” في البحر الأحمر (صور)

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لاهتمامكم بخبر بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات “الشيوخ” في البحر الأحمر (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، برئاسة المستشار على أبو بكر، اليوم، في استقبال واستلام أوراق المرشحين.
وانطلقت أعمال اللجنة أعمالها في الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
يترأس اللجنة المستشار علي أبو بكر، ويعكف على استلام مستندات الترشح لمجلس الشيوخ، وفحصها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، دعت الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تتم على مرحلة واحدة.
وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.
وأعلنت الهيئة فتح باب الترشح لعضوية المجلس وذلك اعتبارًا من يوم 5 يوليو الجاري، ولمدة 5 أيام، على أن يغلق يوم 10 من الشهر ذاته.