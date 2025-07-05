عاجل: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات “الشيوخ” في البحر الأحمر (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، برئاسة المستشار على أبو بكر، اليوم، في استقبال واستلام أوراق المرشحين.

جانب من تقدم المرشحين

وانطلقت أعمال اللجنة أعمالها في الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

جانب من تقدم المرشحين

يترأس اللجنة المستشار علي أبو بكر، ويعكف على استلام مستندات الترشح لمجلس الشيوخ، وفحصها.

جانب من أعمال اللجنة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، دعت الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تتم على مرحلة واحدة.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.

جانب من الحدث

وأعلنت الهيئة فتح باب الترشح لعضوية المجلس وذلك اعتبارًا من يوم 5 يوليو الجاري، ولمدة 5 أيام، على أن يغلق يوم 10 من الشهر ذاته.