عاجل: مصابون في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق الفيوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد طريق الفيوم، تحديدًا عند كوبري الأوسطي باتجاه الفيوم بالقرب من كمبوند كنز، صباح اليوم، حادث مروع بين سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والنجدة إلى مكان البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التعامل مع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

ووفقًا للمعاينة الأولية، يرجح أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة أو عدم الانتباه أثناء القيادة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات التصادم بدقة، وتحديد المسؤولية القانونية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور السائقين بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لمزيد من الحوادث.

وفي وقت سابق، وقع حادث بطريق العين السخنة أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، إثر حادث بين ثلاث سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث على أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى القرى والفنادق السياحية بالمنطقة، والتي تشهد كثافة مرورية خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع “الويك إند”.

وقد أسفر التصادم عن وفاة قائد إحدى السيارات الملاكي في موقع الحادث، بينما أُصيب أربعة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتلقى الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بلاغًا بوقوع الحادث، فأصدر توجيهاته الفورية بإرسال سيارتي إسعاف من أقرب نقطة تمركز على الطريق.

نقل المصابين والتحقيقات

قدمت فرق الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

كما انتقلت قوات الأمن وفرق المرور إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور إجراءات التحقيق الأولي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.