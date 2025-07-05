عاجل: “المفروض تبقى ميت”.. أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل إصابته بمرض نادر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنان أمير صلاح الدين، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف من خلالها عن إصابته بمرض نادر.

وكشف أمير صلاح الدين خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي” التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إصابته بمرض نادر أجرى على إثره عملية جراحية بشريان المخ.

وتابع أمير صلاح الدين: كان عندي مرض نادر وهو تمدد شرياني عملاق بالمخ، وأنا عرفت بالصدفة لما عملت حادثة بالموتوسيكل بفيلم “نوارة”، وعملت أشعة، الدكتور قالي المفروض تبقى ميت من عندك 5 سنين مينفعش تبقى عايش، قولتله ربنا سبني أعيش، فقالي لازم تعمل عملية فورًا.

ما هو مرض أمير صلاح الدين؟

وأضاف صلاح الدين: “الدكتور قالي إنه هيركبلي من 300 لـ 400 كويل بشريان المخ، وكل واحد فيهم تكلفته 15 ألف دولار، قولتله مش هينفع دا لأني لسه جايب شقة وعربية عشان أتجوز، قالي بيعهم لأنك أصلا مش هينفع تتجوز أنت لو عطست هتتشل”.

قصة تعارف

ومن جانبها، كشفت ليالي نافع مرسال، بداية التعارف بينها وبين زوجها أمير صلاح الدين، قائلة إنها كانت في مركز الإبداع، حيث كانت تدرس وتقوم بالترجمة هناك، وسمعت أغنية “حر” لفريق بلاك تيما، وعند نزولها من المبنى، وجدت أمير أمامها، وعبّرت له عن إعجابها بالأغنية.

وتابعت: “التقيت بأمير مرة أخرى في حفل زفاف، وتحدثت معه للمرة الأولى، وبدأت تتطور العلاقة بيننا، ووجدت نفسي متعلقة به، وبعد فترة من التعارف، قررنا أن نتخطب خلال هذه الفترة، شعرت بأنه الشخص المناسب الذي يمكنه أن أمدحه وأعبر له عن إعجابي بتمثيله وفنه”.

أحدث أعمال أمير صلاح الدين

يشار إلى أن أحدث عمل شارك فيها الفنان أمير صلاح، كان فيلم السرب والذي حقق نجاحا واسعا في دور السينمات.

وتدور أحداث فيلم ” السرب” حول شخصية علي المصري “أحمد السقا” الذي يتعاون مع جماعات مسلحة، من أجل تهريب البترول والحصول على الأموال، لكنه يتورط مع جماعات إرهابية “داعش”.

كما يسلط الفيلم، الضوء على دور الجهات الأمنية المصرية في محاربة الجماعات الإرهابية، ومنها واقعة إنهاء حياة 21 مصريًا في ليبيا.

أبطال السرب

يشارك في بطولة “السرب” نخبة من النجوم، منهم أحمد السقا، وشريف منير، ونيللي كريم، وصبا مبارك، ومحمد ممدوح، ودياب، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وأمير صلاح الدين.

وتضم قائمة ضيوف الشرف بالفيلم، آسر ياسين، وكريم فهمي، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمود عبد المغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة “سينرجي فيلمز”.