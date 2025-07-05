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عاجل: وجه التشابه بين جوب وجود بيلينغهام

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث دانييل ريوس، مدرب الفريق الرديف لبوروسيا دورتموند، عن جوب بيلينغهام، شقيق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، مشيرًا إلى وجود تشابه واضح بينهما.

وقال ريوس:”جوب يشبه جود من الناحية البدنية، كما أنه مهاجم موهوب وقادر على اللعب في أكثر من مركز، يشارك في العمل الدفاعي، وهو لاعب جيد جدًا.”

وأضاف:”شقيقه قدوة له بلا شك، لكن عليه أن يتعلم ويشق طريقه بنفسه، الزمن وحده سيُظهر إن كان قادرًا على الوصول إلى مستوى جود.”

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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