عاجل: بعد تجديد نيكو ويليامز.. راشفورد يفتح باب الأمل أمام برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اضطر نادي برشلونة إلى إعادة ترتيب أولوياته الهجومية بعد تجديد نيكو ويليامز عقده مع أتلتيك بلباو حتى 2035 ، و قرر البحث مجددًا عن بدائل لتعزيز خط الجناح في مشروع المدرب هانز فليك ، وفي ظل صعوبة التعاقد مع الكولومبي لويس دياز ، يتجه التركيز الآن نحو خيار أكثر واقعية وهو ماركوس راشفورد.

اللاعب الإنجليزي المُدرج في قائمة المغادرين لدى مانشستر يونايتد، يُعد من أكثر الأسماء القابلة للتحرك هذا الصيف ، حيث أبلغ المدرب أموريم اللاعبين القابلين للرحيل بضرورة حسم مستقبلهم قبل نهاية يوليو، لرغبته في العمل منذ بداية التحضيرات مع عناصر ملتزمة فقط بمشروعه الرياضي الجديد.

راشفورد الذي سبق وأن أعير إلى أستون فيلا الموسم الماضي، لم يخفِ في السابق إعجابه ببرشلونة، ووجّه أكثر من رسالة ضمنية تُظهر تعاطفه مع النادي الكتالوني ، وهذا ما يجعل إدارة البلوغرانا ترى فيه فرصة مناسبة.

ومع ازدياد الضغط الزمني على يونايتد للتخلّص من اللاعبين غير المرغوب فيهم، تبدو صفقة راشفورد أكثر قابلية للتحقيق، لا سيما إذا تحرّك برشلونة بسرعة وفعالية في الأيام القادمة.