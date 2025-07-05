عاجل: ترامب يرحب برد حماس على مقترح غزة.. ويتوقع اتفاقًا خلال أيام

شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب يرحب برد حماس على مقترح غزة.. ويتوقع اتفاقًا خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق له على إعلان حركة حماس ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وصف الرئيس دونالد ترامب الموقف بأنه “إيجابي”، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، رغم اعترافه بعدم اطلاعه على التفاصيل الدقيقة للرد الفلسطيني، وفقًا لقناة “العربية”.

ترامب: رد حماس إيجابي ونأمل باتفاق قريب

ورحب ترامب في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، برد حركة حماس على المقترح، مؤكدا أن ردها كان “إيجابيًا” على مقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب: “قد يكون لدينا اتفاق بشأن غزة خلال أيام”. ورغم ذلك، أقر ترامب بأنه لم يتم إيجازه، حتى الآن بتفاصيل رد حماس، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع بشأن الوضع الإنساني في القطاع.

مساعدات أميركية لغزة

لفت الرئيس الأمريكي إلى حجم الدعم الذي تقدمه بلاده للقطاع، قائلاً: “علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات”.

ويعكس هذا التصريح التزامًا سياسيًا بدفع جهود الوساطة لتهدئة الأوضاع المتفجرة في غزة، وسط ضغط دولي متزايد لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية.

حماس تؤكد استعدادها لمفاوضات فورية

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأميركي الذي قدمه الوسطاء.

وأكدت الحركة في بيان رسمي، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن موقفها اتسم بالإيجابية، وأبدت استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات تفصيلية حول آلية تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف الاعتداءات على غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

ترامب يتطرق إلى الملف الإيراني

وفي سياق منفصل، تطرق الرئيس الأمريكي إلى الملف الإيراني خلال تصريحاته، مؤكدًا أن إيران “لم توافق” على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب: “أعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، رغم أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف”.

كما لفت ترامب، إلى عزمه مناقشة هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض، الاثنين المقبل.

يأتي هذا التطور في إطار وساطة دولية تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر، بهدف التوصل إلى هدنة مدتها 60 يومًا بين إسرائيل وحماس، تشمل إطلاق سراح الرهائن وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشهد غزة، أوضاعًا إنسانية كارثية نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وسط تحذيرات دولية من انهيار كامل للقطاع الصحي والغذائي إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل.