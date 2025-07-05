عاجل: نجم الأهلي يكشف أسرار معاناته في فنربخشة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فتح آلان سانت ماكسيمين، لاعب الأهلي العائد من الإعارة، قلبه للحديث عن تجربته الصعبة مع فنربخشة التركي، عقب إعلان النادي رسميًا عدم تفعيل بند شراء عقده وعودته إلى صفوف الراقي.

وقال ماكسيمين في تصريحات إعلامية:

“واجهت ظروفًا معقدة للغاية في تركيا، حتى الأمور الإدارية كانت عبئًا.. تخيل أنني كنت أخوض مباراة مصيرية، وأتلقى اتصالًا في الاستراحة يخبرني بأن أطفالي محتجزون في المطار بسبب مشاكل التأشيرات، ومنعوهم من الدخول، بل وهددوهم! كان مشهدًا جنونيًا ومؤلمًا.

“مررت بمرحلة قاسية، وبلغت ذروتها حين كان والدي يصارع المرض، وقد يفارق الحياة في أي لحظة. لكن بعض المسؤولين في النادي قالوا لي بكل برود: (نحن لا نهتم بوالدك، لدينا مباراة مهمة). قلت لهم: هل فقدتم عقولكم؟! هو يحتضر وأنتم تفكرون في كرة القدم فقط؟”.