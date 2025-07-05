عاجل: أول فرمانات فيريرا في الزمالك.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقود المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، التجمع الأول للاعبي الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، في خطوة مهمة تعكس بداية عهد جديد داخل القلعة البيضاء.

نقل المران

وحدد الجهاز الفني للزمالك، موعد تجمع اللاعبين الرسمي عند تمام السادسة مساء غدٍ الأحد، على أن تنطلق التدريبات على استاد الكلية الحربية، وذلك بعد رفض المدرب خوض التدريبات على ملعب النادي بسبب سوء أرضيته، وهو ما استجاب له المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بنقل المران إلى ملعب بديل خارج ميت عقبة.

يأتي هذا القرار لتوفير أفضل بيئة تدريبية للاعبين، حيث يرى فيريرا أن أرضية الملعب هي عامل أساسي يؤثر على جودة التدريبات، وبناءً عليه تم اختيار استاد الكلية الحربية ليكون مقرًا لتدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

ويُعد هذا التجمع الأول الذي يجمع فيريرا بجميع لاعبي الزمالك منذ تعيينه، حيث يسعى المدرب إلى الاطلاع على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب، ومناقشة بعض الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل بعض العناصر داخل الفريق، إذ من المنتظر أن يشهد هذا التجمع حسم مصير عدد من اللاعبين سواء بالبقاء أو الرحيل.

ولفت مصدر داخل الزمالك إلى أن هذا التجمع يمثل انطلاقة جادة من أجل إعادة بناء الفريق وإعداد تشكيلة قوية تنافس على جميع البطولات، ويولي الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا لتقييم اللاعبين بشكل دقيق من أجل تحديد الاحتياجات الفنية للفريق في المرحلة القادمة.

وأضاف المصدر لـ”تليجراف مصر” أن الإدارة الرياضية تعمل بشكل متكامل مع الجهاز الفني لتوفير كل ما يلزم لإنجاح خطة الإعداد.

ويأمل الجميع داخل القلعة البيضاء أن تكون هذه البداية مع فيريرا بداية عهد جديد يليق بتاريخ الزمالك العريق، ويساعد الفريق على العودة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا، بعدما وضع المدرب أسس العمل الجماعي والتزام اللاعبين بهدف تحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على النادي وجماهيره الوفية.