عاجل: السد القطري يطارد هداف الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الإعلامي الرياضي أحمد رجب أن نادي السد القطري يدرس بيع لاعبه الكولومبي جوردي موخيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش، أحد هدافي الهلال بالموسم الماضي، يأتي ضمن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي القطري لدعم الخط الأمامي، خاصة لما يملكه من سجل تهديفي قوي وخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

رغبة السد في ضم ميتروفيتش تفتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الهلال، خصوصًا في ظل كثرة الأنباء المتداولة بشأن خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاغي، لكثرة إصاباته.