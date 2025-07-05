عاجل: موقف الأرسنال واضح بعد الاتهامات الموجهة لبارتي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أصدر نادي أرسنال بيانًا رسميًا بعد توجيه اتهامات خطيرة للاعب الغاني توماس بارتي، شملت خمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

وجاء في بيان أرسنال:

“انتهى عقد اللاعب في 30 يونيو، وبسبب استمرار الإجراءات القانونية، لا يمكن للنادي الإدلاء بأي تعليق بخصوص القضية.”

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل الإعلامي حول مستقبل اللاعب والتداعيات القانونية المحتملة.

الجدير بالذكر أن اسم بارتي كان قد ارتبط بإمكانية الانتقال لبرشلونة في وقت سابق .