عاجل: أسبوع ساخن.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة حتى الخميس

شكرا لاهتمامكم بخبر أسبوع ساخن.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة حتى الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اعتبارًا من اليوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.
الرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية
أوضحت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس عن المعدلات المعلنة في الظل، وذلك بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مما يعزز الإحساس بالأجواء الخانقة خلال ساعات النهار.
شبورة مائية صباحية كثيفة على بعض الطرق
وحذرت الأرصاد، من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
- القاهرة: الصغرى 25 – العظمى 36
- العاصمة الإدارية: الصغرى 24 – العظمى 36
- 6 أكتوبر: الصغرى 24 – العظمى 36
- بنها: الصغرى 26 – العظمى 35
- دمنهور: الصغرى 24 – العظمى 35
- كفر الشيخ: الصغرى 24 – العظمى 35
- المنصورة: الصغرى 24 – العظمى 35
- الزقازيق: الصغرى 25 – العظمى 36
- شبين الكوم: الصغرى 24 – العظمى 35
- طنطا: الصغرى 24 – العظمى 35
- وادى النطرون: الصغرى 24 – العظمى 36
- الإسكندرية: الصغرى 22 – العظمى 30
- العلمين: الصغرى 21 – العظمى 30
- مطروح: الصغرى 22 – العظمى 31
- السلوم: الصغرى 22 – العظمى 34
- سيوة: الصغرى 22 – العظمى 37
- دمياط: الصغرى 24 – العظمى 31
- بورسعيد: الصغرى 25 – العظمى 33
- الإسماعيلية: الصغرى 23 – العظمى 38
- السويس: الصغرى 23 – العظمى 38
- العريش: الصغرى 22 – العظمى 33
- رفح: الصغرى 22 – العظمى 33
- رأس سدر: الصغرى 26 – العظمى 39
- نخل: الصغرى 20 – العظمى 36
- سانت كاترين: الصغرى 16 – العظمى 32
- الطور: الصغرى 25 – العظمى 38
- طابا: الصغرى 22 – العظمى 35
- شرم الشيخ: الصغرى 30 – العظمى 40
- الغردقة: الصغرى 29 – العظمى 38
- مرسى علم: الصغرى 28 – العظمى 38
- شلاتين: الصغرى 27 – العظمى 39
- حلايب: الصغرى 27 – العظمى 36
- أبو رماد: الصغرى 26 – العظمى 38
- رأس حدربة: الصغرى 27 – العظمى 35
- الفيوم: الصغرى 24 – العظمى 38
- بني سويف: الصغرى 23 – العظمى 38
- المنيا: الصغرى 23 – العظمى 38
- أسيوط: الصغرى 25 – العظمى 39
- سوهاج: الصغرى 26 – العظمى 40
- قنا: الصغرى 26 – العظمى 41
- الأقصر: الصغرى 27 – العظمى 42
- أسوان: الصغرى 28 – العظمى 42
- أبو سمبل: الصغرى 27 – العظمى 41
- الوادي الجديد: الصغرى 25 – العظمى 40