عاجل: أسبوع ساخن.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة حتى الخميس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اعتبارًا من اليوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

الرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية

أوضحت الهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس عن المعدلات المعلنة في الظل، وذلك بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مما يعزز الإحساس بالأجواء الخانقة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية صباحية كثيفة على بعض الطرق

وحذرت الأرصاد، من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت