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عاجل: أحمد الغامدي يُشعل خلاف في الاتحاد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي الرياضي علي العمري، عن وجود انقسام داخل نادي الاتحاد السعودي بشأن مستقبل اللاعب الشاب أحمد الغامدي.

المدرب الفرنسي لوران بلان أبلغ الإدارة بعدم رغبته في استمرار الغامدي ضمن تشكيلته للموسم الجديد.

بينما تُصر الإدارة التنفيذية على بقاء اللاعب الشاب، معتبرة إياه مشروعًا استثماريًا طويل الأمد، خاصة مع احتمالية تغيير الجهاز الفني في أي وقت.

في المقابل، تُبدي الإدارة الفنية مرونة تجاه بيع اللاعب، إذا لم يكن ضمن خطط المدرب الفرنسي، حرصًا على مصلحة الفريق.

يُذكر أن إدارة الاتحاد رفضت عرضًا سابقًا بقيمة 40 مليون ريال من نادي نيوم لضم الغامدي، مؤكدة أنها لن تفرط في اللاعب إلا بمقابل “ضخم” ومن نادٍ غير منافس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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