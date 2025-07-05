عاجل: بعد المونديال.. 3 احتياجات أجنبية مطلوبة في الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مثلت بطولة كأس العالم للأندية محطة فنية مهمة لمدرب الهلال، سيموني إنزاغي، ليس فقط على صعيد التنافس، بل أيضًا كأداة تقييم شاملة اختصرت عليه الكثير من الوقت.

هذه المشاركة قدمت للمدرب الإيطالي تصورًا دقيقًا وواقعيًا حول احتياجات الفريق، والتي جاءت كما يلي:

1- التعاقد مع ظهير أيسر بديل للبرازيلي رينان لودي، يتمتع بمواصفات أعلى، ويُعد ثيو هيرنانديز أحد أبرز الأسماء المرشحة.

2- مهاجم بديل للصربي ألكساندر ميتروفيتش، وذلك لضمان استمرارية الأداء الهجومي في ظل غياباته المتكررة.

3- قلب دفاع من فئة المواليد بدلًا من البرازيلي كايو سيزار، ليكون عنصر جوهري في بناء عمق دفاعي يُراعي متطلبات التسجيل وتدوير العناصر.