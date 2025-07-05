عاجل: نزال «UFC» في البيت الأبيض؟

شكرا لاهتمامكم بخبر نزال «UFC» في البيت الأبيض؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاجأة لجماهير الرياضة، وخاصة عشاق الرياضات القتالية.

وأكد ترامب إقامة نزال في الفنون القتالية “UFC” داخل البيت الأبيض، مقر رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب قال أمام الحشود في البيت الأبيض، في ذكرى يوم الاستقلال: “سننظم نزالاً في منافسات UFC، تخيلوا هذا، على أرض البيت الأبيض”.

وأضاف: “لدينا مساحة شاسعة هناك، سنبني قليلاً، لن نفعل ذلك بأنفسنا، بل دانا وايت (رئيس منظمة UFC) سيفعل ذلك”

وأوضح: “دانا شخص رائع، فريد من نوعه، سيكون نزالاً على اللقب، نزالاً كاملاً، بحضور من 20 إلى 25 ألف شخص”.

وأتم: “سنفعل ذلك في العام المقبل كجزء من الاحتفالات بالذكرى الـ250 للاستقلال، سنقيم فعاليات رائعة، بعضها احترافي وبعضها للهواة”.