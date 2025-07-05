عاجل: هل استفاد الهلال من استعارة حمدالله في المونديال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لم يترك المغربي عبدالرزاق حمدالله أي بصمة تُذكر في أول ظهور له بقميص الهلال، خلال مواجهة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

المهاجم المغربي شارك كبديل عند الدقيقة 75، وبالتحديد بعد دقائق من تلقي الهلال الهدف الثاني، في مباراة انتهت بخسارة الزعيم 2-1.

وخلال نحو ربع ساعة من اللعب، لم يسدد حمد الله أي كرة، واكتفى بـ7 لمسات و4 تمريرات (3 منها ناجحة)، إلى جانب مراوغة واحدة ناجحة وصناعة فرصة وحيدة.