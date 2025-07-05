عاجل: سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 يوليو 2025، مع توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، لثاني أيام العطلة الأسبوعية.

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية لا يعني بالضرورة انخفاضه مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن تحركات سعر الصرف داخل السوق المحلي تخضع لعوامل مختلفة عن تلك المؤثرة عالميًا.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن التراجع الأخير في قيمة الدولار يعود بالأساس إلى تصاعد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو عملات أخرى مثل اليورو والين بحثًا عن استقرار أكبر.

وأشار إلى أن السوق المصرية لا تتبع نظام تعويم حر لسعر الصرف، وإنما تدار السياسة النقدية بأسلوب مرن من قبل البنك المركزي، الذي يتدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار السوق ومنع التقلبات الحادة، مع التركيز على ضبط التضخم وتوفير السيولة اللازمة.

سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

تحدد سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري مستوى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الدولار الآن في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.