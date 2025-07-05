عاجل: الأخطاء التي أنهت مشوار الهلال في المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ودع نادي الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2025، على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي، بعد أن خسر بنتيجة 2-1.

ورغم امتلاك الهلال لخبرة كبرى ومجموعة من الأسماء اللامعة، إلا أن عدة عوامل اجتمعت لتفسر الهزيمة أمام فلومينينسي، الذي بدا أكثر استعدادًا على كافة المستويات، وهي كالآتي:

1- بدأ فلومينينسي موسمه حديثًا، بينما خاض الهلال موسمه كاملًا، مما انعكس على الجاهزية البدنية، وأعطى التفوق للفريق البرازيلي.

2- الفريق البرازيلي ركض بمعدل متوازن في كل مبارياته بالمونديال (97-110 كم)، مقابل مجهود بدني مرهق للهلال خصوصًا أمام مانشستر سيتي (150 كم)، وهو ما انعكس على التمركز، والثنائيات، والكرات الثانية.

3- ريناتو غاوتشو، مدرب فلومينينسي، أجرى تغييرًا مع بداية الشوط الثاني، وتغييرين في الدقيقة 68، مما جدد الدماء ومنح فريقه طاقة إضافية.

4- في المقابل، تأخر إنزاغي في التبديلات، وانتظر حتى الدقيقة 75، مما أفقد الهلال التوازن في توقيت حرج.

5- فلومينينسي لعب بتركيز عالٍ، وقلل من الأخطاء، بينما ارتكب الهلال هفوات دفاعية وتمريرات خاطئة في مناطق حساسة، تعكس الإجهاد الذهني والبدني.

6- الفريق البرازيلي كان أكثر صلابة في الالتحامات والكرات الهوائية، كما تفوق في الثنائيات، وهي أحد مؤشرات الحضور الذهني والبدني.

7- لاعبو الهلال افتقدوا للخيارات الهجومية المتنوعة.

8- سوء الانتشار وضعف المساندة في الثلث الأخير، وهو ما حد من خطورة ماركوس ليوناردو.