عاجل: السر مباراة السيتي.. السبب وراء توديع الهلال كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد عايض مبخوت، الناقد الرياضي، أن مبالغة لاعبي الهلال في الاحتفال بالفوز على مانشستر سيتي، كانت أحد أسباب توديع الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية عقب الخسارة أمام فلومينينسي.

مبخوت أشار إلى أن الفريق افتقد للتركيز المطلوب في المباراة، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“عقلية اللاعبين تأثرت بسبب المبالغة في الاحتفال بانتصار السيتي، ما أدى إلى تراجع تركيزهم أمام فلومينينسي”.

-“رأينا تمريرات خاطئة دون أي ضغط من المنافس، ما يعكس أن الفريق ظل لفترة طويلة في أجواء الانتصار السابق، دون الاستعداد الذهني الكافي للمباراة الجديدة”.