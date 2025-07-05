عاجل: أول تعليق من ترامب على رد «حماس» بشأن هدنة غزة

شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق من ترامب على رد «حماس» بشأن هدنة غزة والان مع التفاصيل



في أول تعليق للرئيس الأمريكي، بعد تسليم حركة حماس ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، توقع دونالد ترامب، إمكانية التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه من الجيد أن حركة حماس قالت إنها ردت “بروح إيجابية” على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أمريكية.

وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.

وقد أعلنت حركة «حماس»، أنها «سلمت الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية»، مشيرة إلى أنها «جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار».

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن حركة “حماس” قدمت 3 تعديلات.

فما أبرز التعديلات؟



طلبت أن تُدير الأمم المتحدة نظام إيصال المساعدات الإنسانية في غزة مرة أخرى، وألا تكون مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة إسرائيليًا وأمريكيا، جزءًا من إيصال المساعدات.

طلبت أن يكون انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار الماضي.

طلبت التزاما أمريكيا أقوى بأن إسرائيل لن تتمكن من استئناف الحرب من جانب واحد بعد 60 يومًا.

وجميع المطالب الثلاثة كانت حركة “حماس” تحدثت عنها في الماضي، دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت إسرائيل ستقبل بها ومدى تأثير موقفها على الاتفاق برمته.

وقال مسؤول إسرائيلي في تعميم على وسائل الإعلام الإسرائيلية: «تلقينا رد حماس من الوسطاء، وندرس تفاصيله».

وليست هذه هي العادة في إسرائيل في التعقيب على ردود سابقة قدمتها “حماس” على اقتراحات حيث كانت تعتبر أن “حماس” ترفض الاقتراحات، ما يعني أن تل أبيب قد توافق على التعديلات التي طلبتها الحركة.

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