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عاجل: نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية

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  • عاجل: نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية 1/2
  • عاجل: نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه ناصر الدوسري، لاعب الهلال، رسالة اعتذار إلى جماهير الزعيم، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية، إثر الخسارة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1.

الدوسري عبّر عن حزنه لعدم تحقيق الطموحات، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي في “إنستجرام”، قال فيه:

-“الحمد لله على كل حال، شكراً لجمهورنا الغالي والعظيم على دعمكم الدائم”.

-“كان طموحنا تحقيق اللقب، نعتذر منكم، والقادم أجمل بإذن الله”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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