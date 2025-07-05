عاجل: نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية

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شكرا لاهتمامكم بخبر نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه ناصر الدوسري، لاعب الهلال، رسالة اعتذار إلى جماهير الزعيم، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية، إثر الخسارة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1.
الدوسري عبّر عن حزنه لعدم تحقيق الطموحات، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي في “إنستجرام”، قال فيه:
-“الحمد لله على كل حال، شكراً لجمهورنا الغالي والعظيم على دعمكم الدائم”.
-“كان طموحنا تحقيق اللقب، نعتذر منكم، والقادم أجمل بإذن الله”.