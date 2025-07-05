عاجل: نجم الهلال يعتذر لجماهير الزعيم بعد وداع مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه ناصر الدوسري، لاعب الهلال، رسالة اعتذار إلى جماهير الزعيم، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية، إثر الخسارة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1.

الدوسري عبّر عن حزنه لعدم تحقيق الطموحات، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي في “إنستجرام”، قال فيه:

-“الحمد لله على كل حال، شكراً لجمهورنا الغالي والعظيم على دعمكم الدائم”.

-“كان طموحنا تحقيق اللقب، نعتذر منكم، والقادم أجمل بإذن الله”.