عاجل: بونو يكشف الكواليس المؤلمة قبل مواجهة فلومينينسي: نيفيز لم ينم ليلة المباراة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عن الحالة النفسية التي مر بها زميله روبن نيفيز، بعد الأنباء المفجعة التي تلقاها بشأن زميله السابق جوتا.

بونو أوضح أن نيفيز تأثر كثيرًا قبل مباراة فلومينينسي، لكنه رغم ذلك أصر على المشاركة وقدم أداءً جيدًا، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“الأمر لم يكن سهلاً، نيفيز صديق مقرب لجوتا، وكان منزعجًا جدًا مساء أمس داخل الفندق خلال المعسكر”.

-“تلقى اتصالًا من عائلته في منتصف الليل، ولم يستطع النوم بعدها”.

-“حتى جواو كانسيلو تأثر بالأمر، لقد كان موقفًا صعبًا علينا جميعًا”.

-“رغم ذلك، أهنئ نيفيز لأنه تحامل على نفسه وتنافس وقدم عمله على أكمل وجه”.