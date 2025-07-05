عاجل: خبير تحكيمي يُدين حكم مباراة الهلال وفلومينينسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار الحكم الهولندي داني ماكيلي جدلاً واسعًا بقراره إلغاء ركلة جزاء احتُسبت لصالح الهلال قبل نهاية الشوط الأول أمام فلومينينسي، رغم أن الإعادة أظهرت تدخلًا من مدافع الفريق البرازيلي على ماركوس ليوناردو داخل المنطقة.

المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، خالف رأي ماكيلي مؤكدًا أن لمس المدافع لقدم ليوناردو يُعد تدخلاً بإهمال يستوجب احتساب الركلة، مشيدًا في الوقت نفسه بتمركز الحكم، لكنه انتقد تراجعه عن قرارٍ صائب بعد العودة لتقنية الفيديو.

في المقابل، أيد ريشة الحكم الهولندي في عدم احتساب ركلات جزاء للهلال خلال الشوط الثاني، معتبرًا أن المطالبتين من جانب كوليبالي لم تتوفر فيهما شروط الخطأ.

كما شدد على أن ماكيلي كان حاضرًا بدنيًا وتحكيميًا في أغلب مجريات اللقاء، رغم تعقيده المباراة بقرار التراجع عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزعيم.