عاجل: طقس السبت.. نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ، نجران، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.