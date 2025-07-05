عاجل: إستيفاو يتفوق على نيمار في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح النجم البرازيلي إستيفاو ويليان لاعب فريق بالميراس في التفوق على نيمار جونيور لاعب سانتوس الحالي، وذلك بإنجاز استثنائي بتاريخ المونديال.

إستيفاو تجاوز نيمار في قائمة أصغر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا في تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدفه في تشيلسي بعمر 18 عامًا، متجاوزًا نيمار الذي أصبح بالمركز الثالث بعد أن سجل بالبطولة المونديالية في عمر الـ 19.

يتواجد ألكسندر باتو على رأس القائمة بعد أن سجل هدفًا موندياليًا بعمر 17 عامًا.