اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: إستيفاو يتفوق على نيمار في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: إستيفاو يتفوق على نيمار في كأس العالم للأندية 1/2
  • عاجل: إستيفاو يتفوق على نيمار في كأس العالم للأندية 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر إستيفاو يتفوق على نيمار في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح النجم البرازيلي إستيفاو ويليان لاعب فريق بالميراس في التفوق على نيمار جونيور لاعب سانتوس الحالي، وذلك بإنجاز استثنائي بتاريخ المونديال.

إستيفاو تجاوز نيمار في قائمة أصغر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا في تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدفه في تشيلسي بعمر 18 عامًا، متجاوزًا نيمار الذي أصبح بالمركز الثالث بعد أن سجل بالبطولة المونديالية في عمر الـ 19.

يتواجد ألكسندر باتو على رأس القائمة بعد أن سجل هدفًا موندياليًا بعمر 17 عامًا.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا