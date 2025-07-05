عاجل: أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: شهدت بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها بروز عدد من النجوم الشباب الذين تركوا بصمتهم في سن مبكر.

يتصدر القائمة النجم البرازيلي ألكسندر باتو، الذي سجل هدفه وهو بعمر 17 عامًا و102 يوم فقط.

يليه المكسيكي روبرتو دي لا روزا الذي أحرز هدفًا في عمر 17 عامًا و346 يومًا.

أما الكوري الجنوبي هيون سونغ لي، فسجل بعمر 18 عامًا ويوم واحد، بينما أحرز الأوروغوياني رودريغو مورا هدفه في سن 18 عامًا و50 يومًا.

في المركز الخامس، يأتي البرازيلي إستيفاو الذي دوّن اسمه في القائمة بعمر 18 عامًا و72 يومًا.