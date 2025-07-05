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عاجل: ماذا قال تمبكتي بعد خروج الهلال من مونديال الأندية؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق حسان تمبكتي، مدافع الهلال، على خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية، عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي.

تمبكتي قدّم اعتذاره للجماهير، وأكد أن الفريق سيعود أقوى في الموسم المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي، حيث قال:

-“الحمد لله على كل حال، والقادم أفضل بإذن الله”.

-“نعتذر منكم جميعاً، وشكراً لكم على دعمكم… ونوعدكم إن شاء الله أن الموسم القادم سيكون أجمل وأفضل”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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