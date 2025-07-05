عاجل: كنو يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الخروج من مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه محمد كنو، لاعب وسط الهلال، رسالة إلى جماهير الزعيم، عقب توديع الفريق بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1.

كنو عبّر عن حزنه على الخروج، مؤكدًا تطلع الفريق للتعويض في القادم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، حيث كتب:

-“الحمد لله على كل حال، كنا نطمح للوصول إلى أبعد من ذلك، لكن قدر الله وما شاء فعل”.

-“هاردلك لنا جميعًا، وإن شاء الله نعوّض في القادم. شكرًا لجمهورنا الكريم على دعمكم المستمر”.