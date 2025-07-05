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عاجل: كنو يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الخروج من مونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه محمد كنو، لاعب وسط الهلال، رسالة إلى جماهير الزعيم، عقب توديع الفريق بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1.

كنو عبّر عن حزنه على الخروج، مؤكدًا تطلع الفريق للتعويض في القادم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، حيث كتب:

-“الحمد لله على كل حال، كنا نطمح للوصول إلى أبعد من ذلك، لكن قدر الله وما شاء فعل”.

-“هاردلك لنا جميعًا، وإن شاء الله نعوّض في القادم. شكرًا لجمهورنا الكريم على دعمكم المستمر”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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