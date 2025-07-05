عاجل: مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت 5 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُعد القطار الخيار الأمثل والأكثر راحة للسفر إلى محافظات الصعيد، خصوصًا في الرحلات الطويلة، إذ يفضله العديد من المسافرين لما يوفره من سهولة في التنقل وراحة خلال الرحلة.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة – أسوان)

-قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

-قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 مساء

-قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

-قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

-قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

-قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

-قطار رقم 986 مكيف القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 14.00.

-قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20.

-قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

-قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

-قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

-قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

-قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.10 مساء.

-قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.20.

-قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

-قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

-قطار رقم 82 / نوم/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

-قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

-قطار رقم 90 /تحيا مصر/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

-قطار رقم 890 ثالثة مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

-قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

-قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 936 القاهرة اسوان (مكيف) موعد قيامه الساعة 7.35.